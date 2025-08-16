Conférence Université Inter-Ages Musique Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire

Conférence Université Inter-Ages Musique

Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Thème: Carlos Gardel: un destin franco-argentin.

Intervenant: Marcel Quillevéré. .

