Conférence Université Inter-Ages Santé médecine Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire
Conférence Université Inter-Ages Santé médecine Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Bressuire jeudi 2 avril 2026.
Conférence Université Inter-Ages Santé médecine
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Thème Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le don d’organe.
Intervenant Antoine Thierry. .
Salle des Congrès-Mairie de Bressuire Rue des Hardilliers Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 29 51 universiteinterages@orange.fr
English : Conférence Université Inter-Ages Santé médecine
L’événement Conférence Université Inter-Ages Santé médecine Bressuire a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Bocage Bressuirais