Conférence université ouverte Pierre et Marie Curie une aventure scientifique Cinéma Eldorado Ornans

Conférence université ouverte Pierre et Marie Curie une aventure scientifique

Cinéma Eldorado 7 Avenue Président Wilson Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Dans le cadre du cycle de conférences Université ouverte , Yves Jacquot vous propose de découvrir l’histoire de la famille Curie.

Célèbre pour ses travaux sur la radioactivité, la famille Curie Joliot-Curie a honoré la France de cinq prix Nobel, tous scientifiques. Durant cette séance, le conférencier abordera la vie de Pierre et Marie Curie ainsi que d’Irène et Frédéric Joliot, leurs découvertes et la façon dont ils ont su servir leur époque. Cette conférence sera aussi l’occasion de rappeler les liens de la famille de Pierre Curie avec Montbéliard.

Mardi 17 mars 2026 à 18h

Cinéma Eldorado

Accès libre .

Cinéma Eldorado 7 Avenue Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence université ouverte Pierre et Marie Curie une aventure scientifique

L’événement Conférence université ouverte Pierre et Marie Curie une aventure scientifique Ornans a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON