Conférence : Vers la guerre moderne et industrielle : la révolution de l’artillerie (1852 – 1914), Bibliothèque Léon Deubel, Belfort

Informations pratiques

Conférence : Vers la guerre moderne et industrielle : la révolution de l’artillerie (1852 – 1914) Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Léon Deubel Territoire de Belfort

Entrée libre – à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Depuis le milieu du XIXe siècle, l’industrialisation transforme l’armement : âme rayée, chargement par la culasse, nouvelles poudres, maîtrise du tir rapide… Dans cette conférence, Christophe Pommier présente et analyse les innovations de l’artillerie entre 1852 et 1914, leurs implications militaires et industrielles, et compare l’approche française à celle des grandes puissances de l’époque. Une plongée au cœur d’une révolution technique aux conséquences décisives.

Bibliothèque Léon Deubel Forum des 4 As 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté http://www.ville-belfort.fr/ La bibliothèque Léon Deubel (4 As), construite en 1981 et rénovée en 2006, est à la tête du réseau des bibliothèques composé de deux autres antennes de quartier, celle des Glacis du Château et celle des Résidences. La richesse des collections de la bibliothèque est notamment due à ses fonds anciens et précieux. Le plus ancien, le Fonds des Capucins, issu du couvent de Belfort du même nom, émane des confiscations révolutionnaires de 1789. Il contient près de 2 500 volumes, dont l’édition originale de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

Par Christophe Pommier, conservateur-adjoint du département Artillerie du musée de l’Armée (Paris).

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