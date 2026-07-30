Conférence Voyage en Islande Salle de réunion Montmirail
samedi 14 novembre 2026 · Salle de réunion · Montmirail
Informations pratiques
Montmirail
Conférence Voyage en Islande
Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Venez assister à une conférence présentée par M. Jean-Pierre Chartier qui vous fera voyager en Islande
Rendez vous dans la salle de réunion du château de Montmirail le samedi 14 novembre à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information .
Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05
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English :
L’événement Conférence Voyage en Islande Montmirail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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