Conférence Voyage en Islande Salle de réunion Montmirail

Informations pratiques

Montmirail

Conférence Voyage en Islande

Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Venez assister à une conférence présentée par M. Jean-Pierre Chartier qui vous fera voyager en Islande

Rendez vous dans la salle de réunion du château de Montmirail le samedi 14 novembre à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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English :

L’événement Conférence Voyage en Islande Montmirail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude