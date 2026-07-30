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AGENDA · Montmirail

Conférence Voyage en Islande Salle de réunion Montmirail

samedi 14 novembre 2026 · Salle de réunion · Montmirail

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle de réunion
Adresse
2 Place du Château
Ville
72320 Montmirail
Département
Sarthe
Tarif

Montmirail

Conférence Voyage en Islande

Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Venez assister à une conférence présentée par M. Jean-Pierre Chartier qui vous fera voyager en Islande
Rendez vous dans la salle de réunion du château de Montmirail le samedi 14 novembre à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information   .

Salle de réunion 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05 

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English :

L’événement Conférence Voyage en Islande Montmirail a été mis à jour le 2026-07-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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