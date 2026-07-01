AGENDA · Bailleul
Conférence « Zurbaran » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul
jeudi 17 décembre 2026 · Cinéma Le Flandria · Bailleul
Informations pratiques
Conférence « Zurbaran » par les Amis du Musée Jeudi 17 décembre, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-17T14:30:00+01:00 – 2026-12-17T16:00:00+01:00
Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par Grégory Vroman
À voir aussi à Bailleul (Nord)
- Cours de sport – spécial femme enceinte, salle du marais, Bailleul 9 juillet 2026
- Beffroi express Bailleul 18 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARILLONS, Beffroi de Bailleul, place Liénart, Bailleul 21 juillet 2026
- Jeu de piste au Vaudobin, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul 22 juillet 2026
- Insectes de tout poil, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul 11 août 2026