Conférences sur le quartier du Busca, Salle Saint-Michel, Toulouse

Informations pratiques

Conférences sur le quartier du Busca Samedi 19 septembre, 15h00 Salle Saint-Michel Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 50.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

15h : géomorphologie du quartier et son évolution historique depuis les occupations gauloises jusqu’au moyen-âge :

Comprendre l’occupation humaine par la géomorphologie du faubourg St Michel et le développement du quartier jusqu’au Moyen-âge.

Par Charles MARION, président de l’association Le Busca, notre quartier et rédacteur d’un livret « Le Busca, quelle histoire ? ».

Inscription obligatoire (places limitées à 50) par mail à contact@lebusca.fr

16h : urbanisation du quartier du XVIe au XXe siècle :

La présence du Parlement près de la Porte Narbonnaise a modifié les terres agricoles en grands domaines avec de belles demeures acquis souvent par de hauts magistrats.

Par Charles MARION, président de l’association Le Busca, notre quartier et rédacteur d’un livret « Le Busca, quelle histoire ? ».

Inscription obligatoire (places limitées à 50) par mail à contact@lebusca.fr

17h : les céramiques architecturales au Busca-Monplaisir

A la fin du 19e et début 20e, les façades des maisons et immeubles construits au Busca et à Monplaisir ont été ornées de céramiques réalisées par plusieurs céramistes toulousains puis début 20e des céramiques industrielles régionales ou nationales.

Par Annie Noé-Dufour, ancienne conservatrice du patrimoine à la DRAC Occitanie. Elle nous présentera leurs créateurs et les différentes techniques utilisées.

Inscription obligatoire (places limitées à 50) par mail à contact@lebusca.fr

Salle Saint-Michel 18 Grande Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 80 94 77 36 https://www.facebook.com/leBuscaNotrequartier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lebusca.fr/2026/06/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-les-19-et-20-sept-a-la-salle-st-michel.html »}] [{« link »: « mailto:contact@lebusca.fr »}] Ancienne chapelle des Lazaristes, devenue la salle Saint-Michel en 2015. Métro ligne B Station St Michel – MarcelLlanger

15h : Géomorphologie du quartier et son évolution historique depuis les occupations gauloises jusqu’au moyen-âge :

©Charles Marion