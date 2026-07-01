‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon, Théâtre de l’Incongru, Avignon
samedi 4 juillet 2026 · Théâtre de l'Incongru · Avignon
Informations pratiques
‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon 4 – 10 juillet Théâtre de l’Incongru Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T22:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
2026. Pretorius Malan, vampire sud-africain raconte sa vie à un groupe d’étudiants en anthropologie. Solitaire, désabusé, cynique, il parle de sa vie, de sa liaison passionnelle avec Dracula, de ses victimes et des soubresauts de la société sud-africaine de 1908 à maintenant…
C’est en janvier 2008 au musée des Vampires en région parisienne que le public découvrit le premier vampire d’origine africaine, Pretorius Malan, interprété par le chanteur comédien franco-gabonais Jann Halexander. Un monologue culte, présenté en France, Belgique et en Allemagne, avec près d’une quarantaine de représentations, notamment en période d’Halloween.
Le public pourra redécouvrir ce personnage qui nous raconte sa rencontre avec Dracula puis sa liaison avec Elizabeth de Bathory, gérante de l’hôtel Transylvania, aux environs de la ville du Cap. Il alterne drame et humour noir, réfléchissant sur sa condition d’être non-humain et dresse un portrait au vitriol de la société sud-africaine, gangrenée pendant des décennies par l’Apartheid.
Interdit aux moins de 16 ans.
CONFESSIONS D’UN VAMPIRE SUD-AFRICAIN
De et avec Jann Halexander
Théâtre l’Incongru
56 rue de la Bonneterie
84000 Avignon
Du 4 au 10 juillet
22h
Textes & chansons : Jann Halexander
Avec la participation de : Charlotte Grenat, Indy (selon disponibilités)
Réservation : fnac, billetreduc, 0616139832
Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Il ressemble à un homme mais ce n’est pas un homme… théâtre vampire
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