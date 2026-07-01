‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon, Théâtre de l’Incongru, Avignon

Informations pratiques

‘Confessions d’un Vampire Sud-Africain’ du 4 au 10 juillet, Théâtre l’Incongru, Festival d’Avignon 4 – 10 juillet Théâtre de l’Incongru Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T22:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T22:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

2026. Pretorius Malan, vampire sud-africain raconte sa vie à un groupe d’étudiants en anthropologie. Solitaire, désabusé, cynique, il parle de sa vie, de sa liaison passionnelle avec Dracula, de ses victimes et des soubresauts de la société sud-africaine de 1908 à maintenant…

C’est en janvier 2008 au musée des Vampires en région parisienne que le public découvrit le premier vampire d’origine africaine, Pretorius Malan, interprété par le chanteur comédien franco-gabonais Jann Halexander. Un monologue culte, présenté en France, Belgique et en Allemagne, avec près d’une quarantaine de représentations, notamment en période d’Halloween.

Le public pourra redécouvrir ce personnage qui nous raconte sa rencontre avec Dracula puis sa liaison avec Elizabeth de Bathory, gérante de l’hôtel Transylvania, aux environs de la ville du Cap. Il alterne drame et humour noir, réfléchissant sur sa condition d’être non-humain et dresse un portrait au vitriol de la société sud-africaine, gangrenée pendant des décennies par l’Apartheid.

Interdit aux moins de 16 ans.

CONFESSIONS D’UN VAMPIRE SUD-AFRICAIN

De et avec Jann Halexander

Théâtre l’Incongru

56 rue de la Bonneterie

84000 Avignon

Du 4 au 10 juillet

22h

Textes & chansons : Jann Halexander

Avec la participation de : Charlotte Grenat, Indy (selon disponibilités)

Réservation : fnac, billetreduc, 0616139832

Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il ressemble à un homme mais ce n’est pas un homme… théâtre vampire