Confidences d’un hôtel particulier – Les décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris
Confidences d’un hôtel particulier – Les décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.
Confidences d’un hôtel particulier – Les décors de la Chancellerie d’Orléans Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris
Visites guidées. Départs à 18h, 18h45, 19h30, 20h15 et 21h. Retrait des tickets dans la cour du musée 30 mm avant chaque départ.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Le Service éducatif des Archives nationales propose à une classe de première option Histoire des arts de réaliser une médiation orale dans l’hôtel de Rohan, récemment restauré, et ainsi de participer à sa réouverture au public.
Postés dans les différents espaces de l’hôtel, les élèves présenteront toutes les 20 minutes, un pan de l’histoire des décors de la Chancellerie d’Orléans qui ont été remontés dans l’hôtel de Rohan en 2021.
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Visite commentée de l’hôtel de Rohan par des élèves de première
© Archives nationales
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