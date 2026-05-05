Confidences d’un hôtel particulier – Les décors de la Chancellerie d’Orléans, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Confidences d’un hôtel particulier – Les décors de la Chancellerie d’Orléans Samedi 23 mai, 18h00 Archives nationales – Site de Paris Paris

Visites guidées. Départs à 18h, 18h45, 19h30, 20h15 et 21h. Retrait des tickets dans la cour du musée 30 mm avant chaque départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le Service éducatif des Archives nationales propose à une classe de première option Histoire des arts de réaliser une médiation orale dans l’hôtel de Rohan, récemment restauré, et ainsi de participer à sa réouverture au public.

Postés dans les différents espaces de l’hôtel, les élèves présenteront toutes les 20 minutes, un pan de l’histoire des décors de la Chancellerie d’Orléans qui ont été remontés dans l’hôtel de Rohan en 2021.

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Visite commentée de l’hôtel de Rohan par des élèves de première

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