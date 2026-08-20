« Confirelles », Abbaye de Saint Michel – Musée de la vie rurale et forestière, Saint-Michel

Informations pratiques

« Confirelles » Dimanche 20 septembre, 11h00 Abbaye de Saint Michel – Musée de la vie rurale et forestière Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les « Confirelles », contraction de confiture et aquarelle, célèbrent le terroir, la culture et la convivialité. Cet événement phare de Saint-Michel rassemble habitants et visiteurs autour de dégustations de produits régionaux, démonstrations de savoir-faire, ateliers, animations pour les enfants et concerts. Un rendez-vous festif qui attire chaque année un large public.

Abbaye de Saint Michel – Musée de la vie rurale et forestière 8 Rue du Chamiteau, 02830 Saint-Michel, France Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France 33323588720 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/280/Site-Abbatial-de-Saint-Michel Fondée en 945, l’abbaye bénédictine est parfaitement préservée. Elle abrite les grandes orgues de Boizard de 1714 et des peintures murales évoquant la vie de Saint Benoît, récemment découvertes dans le cloître. Situé dans les dépendances de l’abbaye, le musée de la vie rurale et forestière regroupe d’importantes collections autour de la vannerie et de l’exploitation du bois. Plus de 15000 objets y sont abrités. Parking gratuit. Train : Gare de Hirson puis taxi jusqu’à St-Michel ou voiture particulière

Les « Confirelles », contraction de confiture et aquarelle, célèbrent le terroir, la culture et la convivialité. Cet événement phare de Saint-Michel rassemble habitants et visiteurs autour de de de les…

Secrétariat – Site abbatial