Congrès sarthois des centre sociaux Allonnes
vendredi 25 septembre 2026 · Allonnes
Informations pratiques
Allonnes
Congrès sarthois des centre sociaux
Salle Jean Carmet Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
Bien vieillir, accès à la culture, lutte contre les exclusions, mobilité, accès aux droits… les 21 centres sociaux fédérés de la Sarthe offrent aux habitants des réponses concrètes aux défis du quotidien. Ils se rassembleront les 25 et 26 septembre à Allonnes, à l’occasion du premier congrès sarthois des centres sociaux. .
Salle Jean Carmet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07 communication@centres-sociaux72.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Congrès sarthois des centre sociaux Allonnes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans
À voir aussi à Allonnes (Sarthe)
- Sordide + Gravekvlt + Subterraen Théâtre de Chaoué Allonnes 11 septembre 2026
- Chapelle de Russé Allonnes 19 septembre 2026
- Église Saint-Doucelin Allonnes 19 septembre 2026
- Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne, Atelier de restauration en horlogerie et mécanique d’art, Allonnes 19 septembre 2026
- Sur la route des VITRAUX…Église d’Allonnes et de Saint Georges-du-Bois Allonnes 20 septembre 2026