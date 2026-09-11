Informations pratiques

Allonnes

Congrès sarthois des centre sociaux

Salle Jean Carmet Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Bien vieillir, accès à la culture, lutte contre les exclusions, mobilité, accès aux droits… les 21 centres sociaux fédérés de la Sarthe offrent aux habitants des réponses concrètes aux défis du quotidien. Ils se rassembleront les 25 et 26 septembre à Allonnes, à l’occasion du premier congrès sarthois des centres sociaux. .

Salle Jean Carmet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07 communication@centres-sociaux72.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Congrès sarthois des centre sociaux Allonnes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans