Connaissez-vous les arbres et la terre ? Parc des Oblates Nantes
Connaissez-vous les arbres et la terre ? Parc des Oblates Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 14:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
L’été, vous prenez conscience de l’importance des arbres, leurs feuilles vous rafraîchissent. Mais que se passe-t-il sous terre ? Découvrez les secrets incroyables des racines des arbres et plus encore via notre quiz pour tous les âges ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates
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