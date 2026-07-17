Connectez vos outils à l’IA : 3 cas pratiques pour gagner du temps dans votre TPE, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper

Informations pratiques

Connectez vos outils à l’IA : 3 cas pratiques pour gagner du temps dans votre TPE Jeudi 1 octobre, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T12:15:00+02:00 – 2026-10-01T13:45:00+02:00

Fin : 2026-10-01T12:15:00+02:00 – 2026-10-01T13:45:00+02:00

Vous utilisez déjà l’intelligence artificielle pour rédiger des textes, résumer des documents ou trouver des idées ? Et si elle pouvait aussi accéder à vos outils de travail pour réaliser des tâches concrètes ?

Aujourd’hui, il est possible de connecter une IA à votre messagerie, à vos documents ou encore à des services en ligne afin qu’elle travaille directement à partir de vos données. Elle ne se contente plus de répondre à des questions : elle devient un véritable assistant capable de vous faire gagner un temps précieux.

Pendant cet atelier, vous découvrirez à travers plusieurs démonstrations concrètes comment une IA peut interagir avec vos outils du quotidien. Vous verrez notamment comment connecter votre messagerie, interroger vos documents ou encore identifier des prospects près de chez vous et préparer une première prise de contact.

Vous repartirez avec une vision claire des possibilités offertes par une IA connectée à vos outils, ainsi que les premiers réflexes pour commencer à l’utiliser dans votre activité. Aucun prérequis technique n’est nécessaire : simplement l’envie de découvrir de nouvelles façons de travailler.

Au programme :

Comprendre comment connecter une IA à ses outils de travail et à des services en ligne.

Découvrir la différence entre une IA qui répond à des questions et une IA qui agit à partir de vos propres données.

Assister à des démonstrations en direct sur des cas d’usage concrets : connexion à une messagerie, interrogation de documents et recherche de prospects locaux.

Identifier les usages les plus pertinents pour une TPE et les premières étapes pour les mettre en place.

Format : atelier interactif alternant démonstrations et échanges. Destiné aux dirigeants de TPE, indépendants et professionnels souhaitant découvrir les usages concrets de l’IA connectée. Aucun prérequis technique n’est nécessaire.

Qui interviendra ?

Baptiste Creux est ambassadeur du plan national « Osez l’IA » pour la Bretagne, un programme lancé par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans l’adoption de l’intelligence artificielle.

À travers son entreprise M@n Kemper, basée à Quimper, il accompagne au quotidien des dirigeants de TPE, des PME et des indépendants dans leur montée en compétences sur l’IA générative et les outils numériques. Formateur, consultant et animateur d’ateliers, il assure une veille permanente sur un domaine en constante évolution afin de transmettre des méthodes et des usages réellement utiles, concrets et immédiatement applicables en entreprise.

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Découvrez comment connecter l’IA à vos outils pour gagner du temps au quotidien.