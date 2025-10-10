« Connemara » au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Drame d’Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. Durée 1h55min

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ? 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

Drama by Alex Lutz with Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. Running time: 1h55min

German :

Drama von Alex Lutz mit Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. Dauer: 1h55min

Italiano :

Film drammatico di Alex Lutz con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. Durata: 1h55min

Espanol :

Drama de Alex Lutz con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin. Duración: 1h55min

