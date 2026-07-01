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AGENDA · Hazebrouck

Conseil communautaire, Hôtel communautaire, Hazebrouck

mardi 29 septembre 2026 · Hôtel communautaire · Hazebrouck

Conseil communautaire, Hôtel communautaire, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Hôtel communautaire
Adresse
222 bis rue de Vieux-Berquin
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Conseil communautaire Mardi 29 septembre, 18h30 Hôtel communautaire Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Retrouvez l’ensemble des délibérations ICI

Hôtel communautaire 222 bis rue de Vieux-Berquin Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ca-coeurdeflandre.fr/deliberations »}]
Les 88 conseillers communautaires représentants les 50 communes se réunissent pour délibérer sur les affaires de l’agglo.

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