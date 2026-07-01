AGENDA · Hazebrouck
Conseil communautaire, Hôtel communautaire, Hazebrouck
mardi 3 novembre 2026 · Hôtel communautaire · Hazebrouck
Informations pratiques
Conseil communautaire Mardi 3 novembre, 18h30 Hôtel communautaire Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T18:30:00+01:00 – 2026-11-03T20:30:00+01:00
Retrouvez l’ensemble des délibérations ICI
Hôtel communautaire 222 bis rue de Vieux-Berquin Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ca-coeurdeflandre.fr/deliberations »}]
Les 88 conseillers communautaires représentants les 50 communes se réunissent pour délibérer sur les affaires de l’agglo.
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