Conseil de quartier Chartrons / Grand Parc / Jardin public, Halle des Chartrons, Bordeaux

Conseil de quartier Chartrons / Grand Parc / Jardin public Jeudi 25 juin, 18h30 Halle des Chartrons Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative, commissions citoyennes et info travaux Pont de pierre.

A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus.

A 20h, verre de l’amitié

Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

Halle des Chartrons 10 place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-chartrons-grand-parc-jardin-public »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]

Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Luc Pascal, maire-adjoint du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

Ville de Bordeaux