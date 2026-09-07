Conseil Municipal, Salle d’Honneur – Hôtel de Ville, Senlis

Informations pratiques

Conseil Municipal Jeudi 1 octobre, 19h00 Salle d’Honneur – Hôtel de Ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

Conseil Municipal le 1er octobre 2026

Salle d’Honneur – Hôtel de Ville 3 place Henri IV, 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France

Conseil Municipal