AGENDA · Senlis
Conseil Municipal, Salle d’Honneur – Hôtel de Ville, Senlis
jeudi 1 octobre 2026 · Salle d'Honneur - Hôtel de Ville · Senlis
Informations pratiques
Conseil Municipal Jeudi 1 octobre, 19h00 Salle d’Honneur – Hôtel de Ville Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00
Conseil Municipal le 1er octobre 2026
Salle d’Honneur – Hôtel de Ville 3 place Henri IV, 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France
Conseil Municipal
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