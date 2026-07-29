Conseils aux spectateurs Cie La Martingale Saint-Maixent-l’École
vendredi 19 mars 2027 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Conseils aux spectateurs Cie La Martingale
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
Une déclaration d’amour au spectacle vivant qui interroge avec espièglerie notre place de spectateur.
Avec Conseils aux spectateurs, l’inénarrable Jérôme Rouger signe une conférence décalée, entre stand-up et théâtre de l’absurde. Maîtrisant à la perfection l’art de la dérision et de l’humour, le comédien scrute à la loupe nos habitudes de spectateurs à travers des rituels drôles et inattendus. Sa plume ciselée mêle jeux de langage et poésie du quotidien pour débusquer nos tics et nos travers. Une subtilité qui fait mouche, tant il sait créer une connivence unique avec le public. On rit, on réfléchit et on se reconnaît dans cette communion joyeuse.
En coréalisation avec l’OARA
Un spectacle parrainé par la Casden
à partir de 14 ans. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
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English : Conseils aux spectateurs Cie La Martingale
L’événement Conseils aux spectateurs Cie La Martingale Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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