Conseils et techniques pour économiser l’eau au jardin Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Économiser l’eau au potager, c’est facile !

L’eau est précieuse pour faire pousser ses légumes et ses plantes, mais il est possible d’en utiliser moins tout en gardant un jardin en pleine forme. Quelques gestes simples permettent de faire la différence : heures d’arrosage, paillages, adaptation des plantes …

Nous vous invitons à venir les découvrir !

En adoptant ces astuces, vous faites des économies d’eau tout en prenant soin de votre potager et de l’environnement.

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la désertification vous pourrez découvrir toutes les techniques pour économiser la ressource eau au potager.

Le vendredi 12 juin 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T15:30:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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