Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine La Cellette
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine La Cellette mardi 30 juin 2026.
La Cellette
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Lieu de RDV donné à l’inscription La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et la commune de La Cellette organisent une sortie nature Partez à la découverte du Parc rural de La Cellette
La Commune de La Cellette est partenaire du Conservatoire et bientôt nos deux structures vont pouvoir contractualiser ensemble un Bail emphytéotique sur les parcelles communales situées le long du ruisseau du beau. Un site entre prairies humides, coteaux secs, boisements feuillus, levade et étang sur lequel le Conservatoire réalise un plan de gestion. venez découvrir cet espace qui abrite également un Terra Aventura.
Inscription obligatoire Julien JEMIN 05.55.89.14.89 07.67.53.86.10 j.jemin@cen-na.org
Prévoir BOTTES, vêtements adaptés à la météo, gourde .
Lieu de RDV donné à l’inscription La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine a.villeneuve@cen-na.org
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English :
L’événement Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine La Cellette a été mis à jour le 2026-06-16 par Portes de la Creuse en Marche
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