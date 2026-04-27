Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette

La Cellette

Marché du Panier de Poucet

Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché du Panier de Poucet Fruits rouges

Samedi 11 Juillet

9h à 12h

Dans le bourg de La Cellette

Marché de producteurs locaux sur le thème des fruits rouges. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.

–> Panier de Poucet .

Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com

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English : Marché du Panier de Poucet

L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2026-04-27 par Portes de la Creuse en Marche