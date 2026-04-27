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Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Parc Saincthorent

Adresse : Le Bourg

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

La Cellette

Marché du Panier de Poucet

Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Marché du Panier de Poucet Fruits rouges
Samedi 11 Juillet
9h à 12h
Dans le bourg de La Cellette
Marché de producteurs locaux sur le thème des fruits rouges. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.

–> Panier de Poucet   .

Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   panierdepoucet@gmail.com

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English : Marché du Panier de Poucet

L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2026-04-27 par Portes de la Creuse en Marche

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