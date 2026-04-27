Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette
Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette samedi 11 juillet 2026.
La Cellette
Marché du Panier de Poucet
Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché du Panier de Poucet Fruits rouges
Samedi 11 Juillet
9h à 12h
Dans le bourg de La Cellette
Marché de producteurs locaux sur le thème des fruits rouges. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.
–> Panier de Poucet .
Parc Saincthorent Le Bourg La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com
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English : Marché du Panier de Poucet
L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2026-04-27 par Portes de la Creuse en Marche
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