Marché du Panier de Poucet La Cellette samedi 11 juillet 2026.

Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

2026-07-11

Marché du Panier de Poucet Fruits rouges
Marché de producteurs locaux sur le thème des fruits rouges. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.
Samedi 11 juillet de 9h à 12h
Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   panierdepoucet@gmail.com

