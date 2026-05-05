Exposition Patrimoine rural de l’eau Place du 8 Mai 1945 La Cellette

La Cellette

Exposition Patrimoine rural de l’eau

Place du 8 Mai 1945 Ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-19

Exposition

Patrimoine rural de l’eau

Du 19 Juillet au 2 Août

Salle de l’ancienne épicerie Place du 8 Mai 1945

–> Département .

Place du 8 Mai 1945 Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 62 97 mairie@lacellette23.fr

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English : Exposition Patrimoine rural de l’eau

L’événement Exposition Patrimoine rural de l’eau La Cellette a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche