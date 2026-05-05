Exposition Patrimoine rural de l’eau Place du 8 Mai 1945 La Cellette
Exposition Patrimoine rural de l’eau Place du 8 Mai 1945 La Cellette dimanche 19 juillet 2026.
La Cellette
Exposition Patrimoine rural de l’eau
Place du 8 Mai 1945 Ancienne épicerie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-19
Exposition
Patrimoine rural de l’eau
Du 19 Juillet au 2 Août
Salle de l’ancienne épicerie Place du 8 Mai 1945
–> Département .
Place du 8 Mai 1945 Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 62 97 mairie@lacellette23.fr
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English : Exposition Patrimoine rural de l’eau
L’événement Exposition Patrimoine rural de l’eau La Cellette a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche
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