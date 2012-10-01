Sortie Nature La Cellette
Sortie Nature La Cellette mardi 30 juin 2026.
La Cellette
Sortie Nature
La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-15
Partez à la découverte du Parc rural de La Cellette
Mardi 30 Juin
10h00
Elevage en milieux naturels
Mercredi 15 Juillet
10h à 12h
Inscription obligatoire Julien Jemin
j.jemin@cen-na.org 07 67 53 86 10
En partenariat avec la Commune de La Cellette
–> Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine .
La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10 j.jemin@cen-na.org
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English : Sortie Nature
L’événement Sortie Nature La Cellette a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche
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