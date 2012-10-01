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Sortie Nature La Cellette

Sortie Nature La Cellette

Sortie Nature La Cellette mardi 30 juin 2026.

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Cellette

Sortie Nature

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-06-30 2026-07-15

Partez à la découverte du Parc rural de La Cellette
Mardi 30 Juin
10h00

Elevage en milieux naturels
Mercredi 15 Juillet
10h à 12h

Inscription obligatoire Julien Jemin
j.jemin@cen-na.org 07 67 53 86 10
En partenariat avec la Commune de La Cellette

–> Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10  j.jemin@cen-na.org

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English : Sortie Nature

L’événement Sortie Nature La Cellette a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche

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