La Cellette

Sortie Nature

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-15

Partez à la découverte du Parc rural de La Cellette

Mardi 30 Juin

10h00

Elevage en milieux naturels

Mercredi 15 Juillet

10h à 12h

Inscription obligatoire Julien Jemin

j.jemin@cen-na.org 07 67 53 86 10

En partenariat avec la Commune de La Cellette

–> Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 53 86 10 j.jemin@cen-na.org

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English : Sortie Nature

L’événement Sortie Nature La Cellette a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche