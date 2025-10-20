Marché du Panier de Poucet La Cellette
Marché du Panier de Poucet La Cellette samedi 8 août 2026.
Marché du Panier de Poucet
Parc Saincthorent La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Marché du Panier de Poucet Temps des confitures
Marché de producteurs locaux sur le thème des confitures. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.
Samedi 8 aout de 9h à 12h
Parc Saincthorent
–> Panier de Poucet .
Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com
English : Marché du Panier de Poucet
German : Marché du Panier de Poucet
Italiano :
Espanol : Marché du Panier de Poucet
L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2025-10-17 par Portes de la Creuse en Marche