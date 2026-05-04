Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette

Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette

Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette lundi 17 août 2026.

Adresse : Salle de l'ancienne épicerie

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : lundi 17 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

La Cellette

Exposition L’atelier des rêves créatifs

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-17

L’atelier des rêves créatifs
Du 17 au 31 Août
Exposition vente
Salle de l’ancienne épicerie

–>L’atelier des rêves créatifs   .

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’atelier des rêves créatifs

L’événement Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

À voir aussi à La Cellette (Creuse)