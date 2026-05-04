La Cellette

Exposition L’atelier des rêves créatifs

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-17

L’atelier des rêves créatifs

Du 17 au 31 Août

Exposition vente

Salle de l’ancienne épicerie

–>L’atelier des rêves créatifs .

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Exposition L’atelier des rêves créatifs

L’événement Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche