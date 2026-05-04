Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette
Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette lundi 17 août 2026.
La Cellette
Exposition L’atelier des rêves créatifs
Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-17
L’atelier des rêves créatifs
Du 17 au 31 Août
Exposition vente
Salle de l’ancienne épicerie
–>L’atelier des rêves créatifs .
Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
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English : Exposition L’atelier des rêves créatifs
L’événement Exposition L’atelier des rêves créatifs La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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