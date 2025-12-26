La Celletoise RANDONEE, La Cellette

Place du 8 Mai 1945 La Cellette Creuse

La Celletoise
Dimanche 13 Septembre
Dès 7h30
Départ place du 8 Mai 1945
Parcours aves différentes distances

ravitaillements Point d’eau

–> Comité des fêtes   .

Place du 8 Mai 1945 La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   comfeteslacellette@hotmail.fr

