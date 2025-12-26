La Celletoise RANDONEE, La Cellette

La Celletoise RANDONEE

Place du 8 Mai 1945 La Cellette Creuse

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

2026-09-13

La Celletoise

Dimanche 13 Septembre

Dès 7h30

Départ place du 8 Mai 1945

Parcours aves différentes distances

ravitaillements Point d’eau

–> Comité des fêtes .

Place du 8 Mai 1945 La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine comfeteslacellette@hotmail.fr

