Marché du Panier de Poucet La Cellette
samedi 13 juin 2026
Marché du Panier de Poucet
Parc Saincthorent La Cellette Creuse
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Marché de producteurs locaux sur le thème des tartes. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.
Parc Saincthorent
Samedi 13 juin
panierdepoucet@gmail.com
