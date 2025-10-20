Marché du Panier de Poucet La Cellette

Marché du Panier de Poucet

Parc Saincthorent La Cellette Creuse

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Marché de producteurs locaux sur le thème des tartes. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.

Parc Saincthorent

Samedi 13 juin

Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com

