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Magasin éphémère La Cellette

Magasin éphémère La Cellette

Magasin éphémère La Cellette samedi 28 novembre 2026.

Adresse : Ancienne épicerie

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif :

La Cellette

Magasin éphémère

Ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-11-28

Magasin éphémère Aux petits Lutins
Du 28 novembre au 13 décembre
Artisans et producteurs locaux

–>L’atelier des rêves créatifs   .

Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Magasin éphémère

L’événement Magasin éphémère La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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