La Cellette

Magasin éphémère

Ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-11-28

Magasin éphémère Aux petits Lutins

Du 28 novembre au 13 décembre

Artisans et producteurs locaux

–>L’atelier des rêves créatifs .

Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Magasin éphémère

L’événement Magasin éphémère La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche