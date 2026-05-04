Magasin éphémère La Cellette
Magasin éphémère La Cellette samedi 28 novembre 2026.
La Cellette
Magasin éphémère
Ancienne épicerie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-11-28
Magasin éphémère Aux petits Lutins
Du 28 novembre au 13 décembre
Artisans et producteurs locaux
–>L’atelier des rêves créatifs .
Ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
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English : Magasin éphémère
L’événement Magasin éphémère La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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