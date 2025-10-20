Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché du Panier de Poucet La Cellette

Marché du Panier de Poucet

Marché du Panier de Poucet La Cellette samedi 12 septembre 2026.

Marché du Panier de Poucet

Parc Saincthorent La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Panier de Poucet Pommes pommes girls
Marché de producteurs locaux sur le thème des pommes. Artisans locaux. Concours, animations, dégustations, buvette, crêpes.

Samedi 12 septembre de 9h à 12h
Parc Saincthorent

–> Panier de Poucet   .

Parc Saincthorent La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   panierdepoucet@gmail.com

English : Marché du Panier de Poucet

German : Marché du Panier de Poucet

Italiano :

Espanol : Marché du Panier de Poucet

L’événement Marché du Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2025-10-17 par Portes de la Creuse en Marche