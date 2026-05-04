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Brocante Vide grenier La Cellette

Brocante Vide grenier La Cellette

Brocante Vide grenier La Cellette dimanche 30 août 2026.

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

La Cellette

Brocante Vide grenier

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Brocante vide grenier
Dimanche 30 août
Parc de l’espace saicthorent
accueil de 6h à 8h pour les exposants
restauration
buvette
1€ Le mètre &linéaire
RESERVATIONS
brocantelacellette23@yahoo.com
06.29.36.02.35

–> ES Nouziers La Cellette   .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 36 02 35  brocantelacellette23@yahoo.com

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English : Brocante Vide grenier

L’événement Brocante Vide grenier La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme

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