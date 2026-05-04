Brocante Vide grenier La Cellette
Brocante Vide grenier La Cellette dimanche 30 août 2026.
La Cellette
Brocante Vide grenier
La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante vide grenier
Dimanche 30 août
Parc de l’espace saicthorent
accueil de 6h à 8h pour les exposants
restauration
buvette
1€ Le mètre &linéaire
RESERVATIONS
brocantelacellette23@yahoo.com
06.29.36.02.35
–> ES Nouziers La Cellette .
La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 36 02 35 brocantelacellette23@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Vide grenier
L’événement Brocante Vide grenier La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme
À voir aussi à La Cellette (Creuse)
- Marché du Panier de Poucet La Cellette 13 juin 2026
- Piou Piou Festival La Cellette 26 juin 2026
- Sortie Nature La Cellette 30 juin 2026
- Marché du Panier de Poucet La Cellette 11 juillet 2026
- Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette 11 juillet 2026