La Cellette

Brocante Vide grenier

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante vide grenier

Dimanche 30 août

Parc de l’espace saicthorent

accueil de 6h à 8h pour les exposants

restauration

buvette

1€ Le mètre &linéaire

RESERVATIONS

brocantelacellette23@yahoo.com

06.29.36.02.35

–> ES Nouziers La Cellette .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 36 02 35 brocantelacellette23@yahoo.com

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English : Brocante Vide grenier

L’événement Brocante Vide grenier La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme