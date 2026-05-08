Atelier peinture La Cellette
Atelier peinture La Cellette samedi 24 octobre 2026.
La Cellette
Atelier peinture
Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-11-18
Atelier peinture décorations de Noël
Du 24 au 31 octobre
Du 18 au 25 novembre
14h à 17h
Salle de l’ancienne épicerie
enfants de 3 à 12 ans
–>L’atelier des rêves créatifs .
Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
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English : Atelier peinture
L’événement Atelier peinture La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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