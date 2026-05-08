Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier peinture La Cellette

Atelier peinture La Cellette

Atelier peinture La Cellette samedi 24 octobre 2026.

Adresse : Salle de l'ancienne épicerie

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Cellette

Atelier peinture

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-11-18

Atelier peinture décorations de Noël
Du 24 au 31 octobre
Du 18 au 25 novembre
14h à 17h
Salle de l’ancienne épicerie
enfants de 3 à 12 ans

–>L’atelier des rêves créatifs   .

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier peinture

L’événement Atelier peinture La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

À voir aussi à La Cellette (Creuse)