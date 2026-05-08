La Cellette

Atelier peinture

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-11-18

Atelier peinture décorations de Noël

Du 24 au 31 octobre

Du 18 au 25 novembre

14h à 17h

Salle de l’ancienne épicerie

enfants de 3 à 12 ans

–>L’atelier des rêves créatifs .

Salle de l’ancienne épicerie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Atelier peinture

L’événement Atelier peinture La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche