Conservatoire du Pays de Montbéliard en fête Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard lundi 29 juin 2026.

Montbéliard

Conservatoire du Pays de Montbéliard en fête

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-29

Véritable rendez-vous festif de la saison artistique, Conservatoire en fête rassemble élèves, familles, professeurs et amis pour un moment de partage et de convivialité.

Tout au long de la journée, la musique, la danse et les talents des élèves prennent vie dans une ambiance chaleureuse concerts, animations, moments de détente et rencontres rythment cet événement incontournable.

Une belle façon de terminer l’année en beauté et de célébrer l’arrivée de l’été.

Programme détaillé disponible en juin. .

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Conservatoire du Pays de Montbéliard en fête

L’événement Conservatoire du Pays de Montbéliard en fête Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD