Conserver les livres de la bibliothèque, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Conserver les livres de la bibliothèque 19 et 20 septembre Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La bibliothèque du musée vous ouvre ses portes ! Observez les mesures de conservation préventive que les chargées d’étude documentaires mettent en place pour préserver les trésors littéraires et artistiques qu’elle contient.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

La bibliothèque du musée vous ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine !

© Musée national Adrien Dubouché