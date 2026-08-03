CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 22 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 20:00:00
fin : 2027-04-22 22:00:00
Date(s) :
2027-04-22
Le chef Constantin Trinks a déjà fait rayonner l’Orchestre du Capitole dans la musique de Strauss, qui lui est chère.
L’alchimie sera à nouveau au rendez-vous avec ses Métamorphoses pour 23 instruments à cordes, chant poignant composé en 1945. D’autres cordes, pincées celles-ci, vont résonner sous les doigts du Toulousain Thibaut Garcia, Révélation dans la catégorie Soliste Instrumental aux Victoires de la musique classique en 2019. Les quatre mouvements dansants qui composent la Fantaisie pour un gentilhomme de Rodrigo enveloppent l’orchestre d’une lumière et d’une chaleur qui s’épanouissent ensuite pleinement avec l’éclatante Symphonie n°4 de Beethoven, d’un optimisme qu’on connaît peu au compositeur. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conductor Constantin Trinks has already brought the Orchestre du Capitole to prominence through the music of Strauss, which is dear to his heart.
L’événement CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026