CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:00:00

fin : 2027-04-22 22:00:00

Date(s) :

2027-04-22

Le chef Constantin Trinks a déjà fait rayonner l’Orchestre du Capitole dans la musique de Strauss, qui lui est chère.

L’alchimie sera à nouveau au rendez-vous avec ses Métamorphoses pour 23 instruments à cordes, chant poignant composé en 1945. D’autres cordes, pincées celles-ci, vont résonner sous les doigts du Toulousain Thibaut Garcia, Révélation dans la catégorie Soliste Instrumental aux Victoires de la musique classique en 2019. Les quatre mouvements dansants qui composent la Fantaisie pour un gentilhomme de Rodrigo enveloppent l’orchestre d’une lumière et d’une chaleur qui s’épanouissent ensuite pleinement avec l’éclatante Symphonie n°4 de Beethoven, d’un optimisme qu’on connaît peu au compositeur. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Conductor Constantin Trinks has already brought the Orchestre du Capitole to prominence through the music of Strauss, which is dear to his heart.

L’événement CONSTANTIN TRINKS / THIBAUT GARCIA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE