Constellations de Metz Mapping vidéo Place d’Armes Chapitre de l’Eglise Cathédrale 2, Place de Chambre Metz

Metz

Constellations de Metz Mapping vidéo

Place d’Armes Chapitre de l’Eglise Cathédrale 2, Place de Chambre Cathédrale Saint-Étienne Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 21:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Afin de marquer la 10e édition de Constellations de Metz, ce n’est pas un mapping mais six qui sont projetés sur la façade de la cathédrale.

Lux Animae Yann Nguema (France)

Lux Animae transfigure les 25 000 pierres et la verrière de la cathédrale Saint-Étienne dans un ballet contemporain d’images et de lumières inédit. Il revisite, à travers le prisme de la poésie et de la technologie, des moments-clés de l’histoire de l’édifice. Pour emmener le public toujours plus loin dans cet écrin de poésie visuelle, la création musicale du groupe EZ3kiel accompagne la transformation des courbes, des arêtes et du relief du bâtiment.

Musique EZ3kiel

Climate Onionlab (Espagne)

Climate explore la tension entre deux avenirs possibles, façonnés par notre rapport à l’environnement. L’oeuvre met en parallèle deux réalités une utopie lumineuse et porteuse d’espoir, et un paysage dystopique marqué par la pollution et les phénomènes climatiques extrêmes. En projetant ces visions opposées sur la même toile architecturale, l’oeuvre invite le spectateur à réfléchir aux conséquences de nos actes et à l’avenir que nous choisissons de construire.

Fractals Felix Frank (Allemagne)

Fractals cherche à explorer la compréhension universelle et innée que l’humanité a du monde au plus profond de son subconscient. Le spectateur assiste à la création et à la transformation de la lumière en gaz atmosphériques, qui évoluent vers des structures liquides et atomiques, puis finalement vers la matière solide. La cathédrale se trouve soumise à une série infinie de motifs répétitifs qui se reproduisent, où chaque petite partie ressemble au tout, et le tout ressemble à la petite partie. La bande sonore orchestrale est adaptée à la fréquence 432 Hz, respectant ainsi l’ordre de l’univers.

Nature FLIGHTGRAF (Japon)

Cette oeuvre est fondée sur le ressenti primitif envers la nature. Elle secoue nos sens en cette ère du numérique et nous apprend qu’une utopie se cache en elle. La cathédrale Saint-Étienne possède le plus grand nombre de vitraux en Europe, magnifiés par la lumière naturelle. Nature a été pensée pour être en harmonie avec cette cathédrale, comme si elle faisait également partie de la nature.

AI DATANOVA Ouchhh (Turquie)

Une datanova (supernova de données) est l’explosion d’un ensemble d’étoiles, la plus grande qui peut se produire dans l’espace. Ouchhh s’inspire des cartes stellaires de Metz, afin d’établir un dialogue sonore et visuel entre les paysages urbains et stellaires de la ville. Grâce à une utilisation intelligente des graphiques et animations 3D, les caractéristiques et les particularités de la ville se fondent dans des harmonies géométriques, des figures abstraites et une ligne d’horizon. Le paysage est vu à travers les yeux d’un astrophysicien et retravaillé avec un regard artistique.

Glass Box Filip Roca et Zarko Komar (Portugal, Serbie)

Glass Box se présente comme un lieu propice à la méditation. Il prend forme en transformant temporairement l’espace physique en un terrain de jeu aux contours changeants, au service de l’un des objectifs majeurs du modernisme architectural dématérialiser le mur et relier harmonieusement l’intérieur à l’extérieur. Il cherche à explorer la liberté dans l’espace public, en visant à établir des liens entre cette liberté et son environnement par la création d’un lieu de communication éphémère qui pourrait bien susciter de nouvelles transformations et ouvrir la voie au dialogue.

La première projection du mapping vidéo sur la cathédrale Saint-Etienne a lieu 30 minutes après l’ouverture des sites, à la nuit tombée.Tout public

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Place d’Armes Chapitre de l’Eglise Cathédrale 2, Place de Chambre Cathédrale Saint-Étienne Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

To mark the 10th edition of Constellations de Metz, not one but six light shows are being projected onto the cathedral’s facade.

Lux Animae Yann Nguema (France)

Lux Animae transforms the 25,000 stones and stained-glass windows of Saint-Étienne Cathedral into a unique contemporary ballet of images and light. Through the prism of poetry and technology, it revisits key moments in the building’s history. To take the audience ever deeper into this world of visual poetry, the musical composition by the group EZ3kiel accompanies the transformation of the building’s curves, ridges, and relief.

Music: EZ3kiel

Climate Onionlab (Spain)

Climate explores the tension between two possible futures, shaped by our relationship with the environment. The work draws a parallel between two realities: a luminous utopia full of hope, and a dystopian landscape marked by pollution and extreme weather events. By projecting these opposing visions onto the same architectural canvas, the work invites viewers to reflect on the consequences of our actions and the future we choose to build.

Fractals Felix Frank (Germany)

Fractals seeks to explore humanity’s universal and innate understanding of the world, deep within the subconscious. The viewer witnesses the creation and transformation of light into atmospheric gases, which evolve into liquid and atomic structures, and finally into solid matter. The cathedral is subjected to an infinite series of repetitive patterns that recur, where each small part resembles the whole, and the whole resembles the small part. The orchestral soundtrack is tuned to a frequency of 432 Hz, thus respecting the order of the universe.

Nature FLIGHTGRAF (Japan)

This work is based on a primal connection to nature. It stirs our senses in this digital age and teaches us that a utopia lies within it. Saint-Étienne Cathedral boasts the largest number of stained-glass windows in Europe, magnified by natural light. “Nature” was designed to be in harmony with this cathedral, as if it were also part of nature.

AI DATANOVA Ouchhh (Turkey)

A “datanova” (data supernova) is the explosion of a cluster of stars—the largest such event that can occur in space. Ouchhh draws inspiration from Metz’s star maps to establish a sonic and visual dialogue between the city’s urban and stellar landscapes. Through the clever use of 3D graphics and animations, the city’s characteristics and unique features blend into geometric harmonies, abstract figures, and a skyline. The landscape is viewed through the eyes of an astrophysicist and reimagined with an artistic vision.

Glass Box Filip Roca and Zarko Komar (Portugal, Serbia)

Glass Box presents itself as a place conducive to meditation. It takes shape by temporarily transforming the physical space into a playground with shifting contours, serving one of the major goals of architectural modernism: to dematerialize the wall and harmoniously connect the interior to the exterior. It seeks to explore freedom in public space, aiming to establish connections between this freedom and its environment through the creation of an ephemeral space for communicationthat could well spark new transformations and pave the way for dialogue.

The first video mapping projection on Saint-Etienne Cathedral takes place 30 minutes after the sites open, at nightfall.

L’événement Constellations de Metz Mapping vidéo Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ