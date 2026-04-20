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Construction 3D et Expression corporelle 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Construction 3D et Expression corporelle 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris

Construction 3D et Expression corporelle 7/11 ans de 10h30 à 12h30 Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le Patronage Laïque Jules-Vallès

Adresse : 72 avenue Félix Faure

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>32 euros (comprenant 5 euros de frais annexes)</p>

Cette 1ère partie de stage est consacrée à un atelier d’expression corporelle qui a été créé pour explorer le langage du corps à travers les sens, la respiration et le mouvement organique. Une expérience unique pour prendre conscience de soi afin de trouver une forme de libération émotionnelle.

L’objectif de la 2ème partie de ce stage est de faire construire une maquette ou sculpture aux enfants, de façon ludique, avec des éléments recyclés. Chaque enfant repart avec son projet en fin de semaine.

Construction 3D et Expression corporelle
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h30
payant

32 euros (comprenant 5 euros de frais annexes)

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure  75015 Paris


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