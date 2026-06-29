Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 8 juillet 2026.
On définira lors de l’atelier les différents moyens de
fixation de ces plantes sur leur support.
Au programme :
– Connaissance des végétaux sur les plantes grimpantes
– Fabrication simple d’une structure pour grimpantes
– Technique d’entretien du mur végétalisé
Venez mettre en place des supports pour accompagner la croissance des haricots et autres grimpantes.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit
inscription en ligne
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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