Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 8 juillet 2026.

On définira lors de l’atelier les différents moyens de

fixation de ces plantes sur leur support.

Au programme :

– Connaissance des végétaux sur les plantes grimpantes

– Fabrication simple d’une structure pour grimpantes

– Technique d’entretien du mur végétalisé

Venez mettre en place des supports pour accompagner la croissance des haricots et autres grimpantes.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit

inscription en ligne

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

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