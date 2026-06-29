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Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Construction de structures pour grimpantes au balcon Maison du Jardinage et du Compostage PARIS mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Maison du Jardinage et du Compostage
Adresse
41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif
<p>inscription en ligne  </p>

On définira lors de l’atelier les différents moyens de
fixation de ces plantes sur leur support.

Au programme :

– Connaissance des végétaux sur les plantes grimpantes

– Fabrication simple d’une structure pour grimpantes

– Technique d’entretien du mur végétalisé

Venez mettre en place des supports pour accompagner la croissance des haricots et autres grimpantes.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit

inscription en ligne  

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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