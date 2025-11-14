Construction neige Rdv. devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

Construction neige

Rdv. devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-24 14:30:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Animations enfants, construction en neige avec Benoit Cognac, animateur culturel.

Inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie

Enfants à partir de 4 ans.

Gratuit. .

English :

Children’s activities, snow construction with Benoit Cognac, cultural animator.

On-site registration at La Mongie Tourist Office

German :

Kinderanimationen, Bauen im Schnee mit Benoit Cognac, Kulturanimator.

Anmeldung vor Ort im Office de Tourisme de la Mongie

Italiano :

Attività per bambini, costruzione di neve con Benoit Cognac, coordinatore culturale.

Iscrizioni in loco presso l’Ufficio del Turismo di La Mongie

Espanol :

Actividades infantiles, construcción de nieve con Benoit Cognac, coordinador cultural.

Inscripción in situ en la Oficina de Turismo de La Mongie

