Construction neige Rdv. devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

Construction neige
Rdv. devant l'Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-24 14:30:00
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Animations enfants, construction en neige avec Benoit Cognac, animateur culturel.
Inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie
Enfants à partir de 4 ans.
Gratuit. .
Rdv. devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
English :
Children’s activities, snow construction with Benoit Cognac, cultural animator.
On-site registration at La Mongie Tourist Office
German :
Kinderanimationen, Bauen im Schnee mit Benoit Cognac, Kulturanimator.
Anmeldung vor Ort im Office de Tourisme de la Mongie
Italiano :
Attività per bambini, costruzione di neve con Benoit Cognac, coordinatore culturale.
Iscrizioni in loco presso l’Ufficio del Turismo di La Mongie
Espanol :
Actividades infantiles, construcción de nieve con Benoit Cognac, coordinador cultural.
Inscripción in situ en la Oficina de Turismo de La Mongie
