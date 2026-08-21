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Construire au Moyen Âge, Église de Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Cyr-de-Valorges

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Cyr-de-Valorges · Saint-Cyr-de-Valorges

Construire au Moyen Âge, Église de Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église de Saint-Cyr-de-Valorges
Adresse
Saint-Cyr-de-Valorges
Ville
42114 Saint-Cyr-de-Valorges
Département
Loire
Tarif
Limité à 20 personnes par créneau horaire.

Construire au Moyen Âge Samedi 19 septembre, 15h00, 15h45 Église de Saint-Cyr-de-Valorges Loire

Limité à 20 personnes par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Vous êtes-vous déjà demandé comment les architectes construisaient au Moyen Âge ? Avec le Pays d’Arts et d’Histoire du Forez, partez à la découverte d’un édifice roman et percez les secrets de sa construction à travers la corde à 13 nœuds et la manipulation de maquettes. Pour tout public et enfants à partir de 7 ans.

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Vous êtes-vous déjà demandé comment les architectes construisaient au Moyen Âge ? Avec le Pays d’Arts et d’Histoire du Forez, partez à la découverte d’un édifice roman et percez les secrets de sa à à…

©CCFE

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