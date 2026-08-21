Veillée témoignages, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Veillée témoignages Vendredi 18 septembre, 19h00 L’Ancien restaurant Le Relais Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Pour le lancement des journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie Forez-Est vous invite à un moment convivial pour partager vos souvenirs. Habitant du village depuis toujours, ou seulement depuis quelques années, aucun prérequis, apportez juste quelque chose à grignoter et surtout… vos histoires !

L’Ancien restaurant Le Relais 2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le lancement des journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie Forez-Est vous invite à un moment convivial pour partager vos souvenirs. Habitant du village depuis toujours, ou seulement à !…

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