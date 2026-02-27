Construisons ensemble, Bibliothèque Raoul Mille, Nice

Informations pratiques

Construisons ensemble 18 – 20 septembre Bibliothèque Raoul Mille Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construisons ensemble

Sélection de jeux. Venez construire vos propres monuments : Puzzles 3D, Lego, Kapla…

Bibliothèque Raoul Mille 33 avenue Malausséna, 06000 Nice, France Nice 06000 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493890946 http://bmvr.nice.fr

Construisons ensemble

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