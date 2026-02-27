AGENDA · Nice
Construisons ensemble, Bibliothèque Raoul Mille, Nice
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Raoul Mille · Nice
Informations pratiques
Construisons ensemble 18 – 20 septembre Bibliothèque Raoul Mille Alpes-Maritimes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construisons ensemble
Sélection de jeux. Venez construire vos propres monuments : Puzzles 3D, Lego, Kapla…
Bibliothèque Raoul Mille 33 avenue Malausséna, 06000 Nice, France Nice 06000 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493890946 http://bmvr.nice.fr
Construisons ensemble
©DR
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour – ALLIANZ RIVIERA Nice 21 juillet 2026
- THE WEEKND After Hours Till Dawn Tour 2026 Boulevard des jardiniers Nice 21 juillet 2026
- The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour – ALLIANZ RIVIERA Nice 22 juillet 2026
- Nice Jazz Fest ! Nice 23 juillet 2026
- Mario Canonge Trio Nice Jazz Fest Théâtre de Verdure Nice 24 juillet 2026