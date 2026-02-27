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Construisons ensemble, Bibliothèque Raoul Mille, Nice

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Raoul Mille · Nice

Construisons ensemble, Bibliothèque Raoul Mille, Nice

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Raoul Mille
Adresse
33 avenue Malausséna, 06000 Nice, France
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit

Construisons ensemble 18 – 20 septembre Bibliothèque Raoul Mille Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construisons ensemble
Sélection de jeux. Venez construire vos propres monuments : Puzzles 3D, Lego, Kapla…

Bibliothèque Raoul Mille 33 avenue Malausséna, 06000 Nice, France Nice 06000 Borriglione Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493890946 http://bmvr.nice.fr
Construisons ensemble

©DR

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