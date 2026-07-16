Construisons la ville de demain, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes

Informations pratiques

Construisons la ville de demain Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à reconstruire et décorer un bâtiment pour créer une oeuvre collective.

Animé par le cluster patrimoine bâti FFB (Fédération francaise du bâtiment).

Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 74 09 http://www.btpcfa-grandest.fr L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine (IUMP) est un centre de formation spécialisé dans le patrimoine bâti. L’IUMP est installé dans l’ancienne abbaye Saint-Martin-ès-Aires. Les sœurs du Sacré-Cœur ont logé dans ces lieux, puis le petit séminaire s’est installé ici à la moitié du XXe siècle, avant de céder la chapelle à la ville.

La chapelle date du XIXe siècle et possède la particularité d’avoir des poteaux et des balustres en fonte. Elle a été construite en 1891 par l’architecte troyen Fontaine sur les propriétés de l’abbaye Saint-Martin-ès-Aires et du couvent des dames du Sacré-Cœur.

La chapelle est classée au titre des Monuments historiques en 1989.

Petits et grands sont invités à reconstruire et décorer un bâtiment pour créer une oeuvre collective.

© IUMP