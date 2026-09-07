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Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

vendredi 25 septembre 2026 · Crèche Les Lutins d'Isidore · Lezennes

Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Crèche Les Lutins d'Isidore
Adresse
52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes
Ville
59260 Lezennes
Département
Nord
Tarif
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60

Consultation infantile de la PMI Vendredi 25 septembre, 13h30 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord

Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00

Pour vous accompagner dans votre rôle de jeunes parents et pour répondre à toutes vos questions, le service Protection Maternelle et Infantile – PMI- du département du Nord assure des consultations une fois par mois à la crèche.

Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60

Visuel : Canva

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