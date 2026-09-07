Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes
vendredi 25 septembre 2026 · Crèche Les Lutins d'Isidore · Lezennes
Informations pratiques
Consultation infantile de la PMI Vendredi 25 septembre, 13h30 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-25T13:30:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00
Pour vous accompagner dans votre rôle de jeunes parents et pour répondre à toutes vos questions, le service Protection Maternelle et Infantile – PMI- du département du Nord assure des consultations une fois par mois à la crèche.
Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60
Visuel : Canva
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