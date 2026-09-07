Mini malle à histoire, Médiathèque, Lezennes

Informations pratiques

Mini malle à histoire Samedi 12 septembre, 10h00 Médiathèque Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:45:00+02:00

Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Justine vous attend avec des histoires qui racontent les petits moments du quotidien.

Visuel : Canva