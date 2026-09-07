AGENDA · Lezennes
Mini malle à histoire, Médiathèque, Lezennes
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque · Lezennes
Informations pratiques
Mini malle à histoire Samedi 12 septembre, 10h00 Médiathèque Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:45:00+02:00
Médiathèque 20 Pl. de la République, 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Justine vous attend avec des histoires qui racontent les petits moments du quotidien.
Visuel : Canva
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