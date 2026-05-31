Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes
Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes vendredi 19 juin 2026.
Consultation infantile de la PMI Vendredi 19 juin, 13h30 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00
Pour vous accompagner dans votre rôle de jeunes parents et pour répondre à toutes vos questions, le service Protection Maternelle et Infantile – PMI- du département du Nord assure des consultations une fois par mois à la crèche.
Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60
Visuel : Canva
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