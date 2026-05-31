Consultation infantile de la PMI, Crèche Les Lutins d’Isidore, Lezennes

Consultation infantile de la PMI Vendredi 19 juin, 13h30 Crèche Les Lutins d’Isidore Nord

Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:30:00+02:00

Pour vous accompagner dans votre rôle de jeunes parents et pour répondre à toutes vos questions, le service Protection Maternelle et Infantile – PMI- du département du Nord assure des consultations une fois par mois à la crèche.

Crèche Les Lutins d’Isidore 52, rue Paul Vaillant Couturier 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Sur rendez-vous au 03.59.73.96.60

Visuel : Canva