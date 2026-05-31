Fête des Écoles, École Irène Joliot-Curie, Lezennes

Fête des Écoles Samedi 20 juin, 10h00 École Irène Joliot-Curie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

École Irène Joliot-Curie Rue Maurice Thorez Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France

En association avec l’Amicale Laïque, l’Association des Parents d’Élèves, les écoles de Lezennes et la municipalité

Photo : Ville de Lezennes