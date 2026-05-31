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Guinguette « Du pixel au réel », Centre éducatif, Lezennes

Guinguette « Du pixel au réel », Centre éducatif, Lezennes

Guinguette « Du pixel au réel », Centre éducatif, Lezennes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Centre éducatif

Adresse : 27 rue Paul Kimpe Lezennes

Ville : 59260 Lezennes

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Guinguette « Du pixel au réel » Vendredi 19 juin, 18h00 Centre éducatif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Centre éducatif 27 rue Paul Kimpe Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France
Ouvert aux familles et enfants des Centres Éducatifs et de la Maison des Jeunes

Visuel : Microsoft Copilot

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