Guinguette « Du pixel au réel », Centre éducatif, Lezennes

Guinguette « Du pixel au réel » Vendredi 19 juin, 18h00 Centre éducatif Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Centre éducatif 27 rue Paul Kimpe Lezennes Lezennes 59260 Les Quatre Cantons Nord Hauts-de-France

Ouvert aux familles et enfants des Centres Éducatifs et de la Maison des Jeunes

Visuel : Microsoft Copilot