Conte : Chez nous les Roms…, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Informations pratiques

Conte : Chez nous les Roms… 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Chez nous les Roms…

C’est ainsi que commencent les histoires racontées par Nouka Maximoff. D’où viennent les Roms? Quelles contrées mystérieuses ont-ils traversées avec roulottes et chevaux ? Quelles sont leurs joies, leurs peines, leurs fêtes ? De quoi ont-ils peur : du Diable ? de Dieu ? ou… des hommes ? Un vieux Rom et un loup, une jeune fille et une colombe, une princesse et un hérisson, un jeune homme et une fleur, un mangeur de lune, une casquette magique, un trésor dans un puits, un oiseau rouge dans un palais… Toutes ces histoires, Nouka les tient de ses ancêtres tsiganes et de son propre imaginaire nourri par son enfance chez les Roms. C’est avec délice qu’elle les colporte deci delà pour les petits et les grands.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Les collections sont installées à partir de 1843 dans la nouvelle halle aux grains, édifice conçu par l’architecte Pierre Marnotte. Les collections d’art cohabitent un temps avec les activités commerciales de la halle. En 1849, le musée d’Archéologie est créé à son tour et rejoint ce même lieu.

La collection va s’enrichir de manière spectaculaire grâce aux dons de collectionneurs (Pierre-Adrien Pâris, Jean Gigoux, etc.), pour la plupart bisontins, qui auront à coeur de soutenir le patrimoine franc-comtois. Le dépôt proposé par George et Adèle Besson, grands amateurs d’art moderne, en 1963, est l’occasion pour Louis Miquel, collaborateur de Le Corbusier, d’agrandir le musée en édifiant dans son ancienne cour centrale une structure en béton brut.

Le projet du cabinet Architectures Adelfo Scaranello (2018) est fondé sur le respect et la valorisation des deux architectures historiques du musée : l’ancienne halle aux grains et la structure intérieure en béton brut. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Chez nous les Roms…

©MAT